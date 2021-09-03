Seren Serengil'den Gülben Ergen'e şok sözler!
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Seren Serengil'den Gülben Ergen'e şok sözler!

Seren Serengil'den Gülben Ergen'e şok sözler!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Kuruçeşme'de konser verecek olan Gülben Ergen, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyerek üstü kapalı bir şekilde Seren Serengil'i hedef aldı. Serengil'den Ergen'e öyle bir yanıt geldi ki...

17 Eylül'de Kuruçeşme'de konser verecek olan Gülben Ergen, "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyerek üstü kapalı bir şekilde Seren Serengil'i hedef aldı.

Serengil'den Ergen'e yanıt gecikmedi.

Seren Serengil, "Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin! Günay Sahnesi'nden bile kovuldun. Seda Sayan'a şükret. O araya girmiş işte! Milletin yüzlerce kez çıktığı yerde sen bir kişiyi devreye sokarak anca bir kere sahne alırsın" diyerek Ergen'e çattı.

Sözlerini sürdüren Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşenecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek şoke etti.

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz canlı yayınında baş düşmanı Gülben Ergen'in özel hayatına dair uzunca açıklamalar yaparak Ergen'in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia etmişti.

Seren Serengil'den Gülben Ergen'e şok sözler!
Seren Serengil'den Gülben Ergen'e şok sözler!
Seren Serengil'den Gülben Ergen'e şok sözler!

Kaynak: Snob Magazin

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