Seren Serengil'den canlı yayında talihsiz kaza - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seren Serengil'den canlı yayında talihsiz kaza

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Seren Serengil'den canlı yayında talihsiz kaza

Beyaz TV'de yayınlayan 'Söylemezsem Olmaz' programında Bircan Bali ve Deniz Akkaya'yla haberleri yorumlayan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Seren Serengil, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı. İşte detaylar...

Seren Serengil'in, Beyaz TV'de ekrana gelen ' Söylemezsem Olmaz' programında göğsü açıldı. Giydiği kıyafetin azizliğine uğrayan Serengil'in talihsiz anı ekran başındakilerin gözünden kaçmadı. Bazıları da bu anı ekrandan fotoğraflayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde sürekli zayıfladığı için ameliyat olan ve ölümden dönen Serengil, yine sosyal medyanın konusu oldu.

Seren Serengil'den canlı yayında talihsiz kaza

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı

Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Deniz Akkaya Derya Şensoy Amelia Hamlin
Spor Max Meyer Cristiano Çağdaş Atan Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Seren Serengil'den canlı yayında talihsiz kaza - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 23:05:43. #1.11#