Seren Serengil'in, Beyaz TV'de ekrana gelen ' Söylemezsem Olmaz' programında göğsü açıldı. Giydiği kıyafetin azizliğine uğrayan Serengil'in talihsiz anı ekran başındakilerin gözünden kaçmadı. Bazıları da bu anı ekrandan fotoğraflayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde sürekli zayıfladığı için ameliyat olan ve ölümden dönen Serengil, yine sosyal medyanın konusu oldu.

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