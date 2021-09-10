Seren Serengil'den canlı yayında talihsiz kaza
Beyaz TV'de yayınlayan 'Söylemezsem Olmaz' programında Bircan Bali ve Deniz Akkaya'yla haberleri yorumlayan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Seren Serengil, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı. İşte detaylar...
Seren Serengil'in, Beyaz TV'de ekrana gelen ' Söylemezsem Olmaz' programında göğsü açıldı. Giydiği kıyafetin azizliğine uğrayan Serengil'in talihsiz anı ekran başındakilerin gözünden kaçmadı. Bazıları da bu anı ekrandan fotoğraflayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde sürekli zayıfladığı için ameliyat olan ve ölümden dönen Serengil, yine sosyal medyanın konusu oldu.
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