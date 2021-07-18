Seren Serengil'den 21 yıldır kızını arayan anneye şoke eden cevap!
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Seren Serengil'den 21 yıldır kızını arayan anneye şoke eden cevap!

Seren Serengil'den 21 yıldır kızını arayan anneye şoke eden cevap!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden ünlü sunucu Seren Serengil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yaptığı ve söylediği her şeyle olay olan Serengil, şimdi de Instagram sayfasında 21 yıldır kızını arayan acılı bir anneye verdiği cevapla gündeme geldi.

Kilo vermek istediği için defalarca bıçak altına yatarak hayatını tehlikeye atan Seren Serengil, son günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fotoğraflarla gündeme geliyordu. Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafının altında kayıp kızını aradığını söyleyen kadına ilginç bir yanıt verdi. Serengil'in bu yanıtı ise sosyal medyada olay oldu.

21 yıldır kayıp kızı Gözde'yi arayan Nurgül K., Seren Serengil'in fotoğrafına yorum yaparak destek bekledi. Yorumu yanıtsız bırakmayan Seren Serengil'in sözleri ise olay oldu.

Seren Serengilacılı anneye, "Canımsınız çok üzgünüm ama şöyle bir düşünün sizin aradığınız bulmayı ümit ettiğiniz ve bulabilme umudunuz olan bir kızınız var... peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın bir onu düşünün her zaman kendinizden daha iyi durumda olanları değil kötüleri de düşünün... keşke kızım olsa da bütün dünyada onu arasam diyen çok insan vardır ben dahil. İyi şeyleri düşünün Allah yardım edecek sizin hayrınıza olan her şey için edecek." dedi.

Seren Serengil'den 21 yıldır kızını arayan anneye şoke eden cevap!
Seren Serengil'den 21 yıldır kızını arayan anneye şoke eden cevap!

Kaynak: Snob Magazin

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