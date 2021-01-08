Seren Fosforoğlu: Kaan bizi bir bütün kabul etti
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Seren Fosforoğlu: Kaan bizi bir bütün kabul etti

08.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:33
Seren Fosforoğlu: Kaan bizi bir bütün kabul etti

Geçtiğimiz eylül ayında işadamı Kaan Önal'la evlenen oyuncu, "Kaan beni Nil ile bir bütün kabul etti ve anneliğime büyük değer verdi" dedi.

Geçtiğimiz eylül ayında işadamı Kaan Önal'la evlenen oyuncu, "Kaan beni Nil ile bir bütün kabul etti ve anneliğime büyük değer verdi" dedi. Fosforoğlu, kızıyla arasındaki ilişkiden de bahsetti: "Toplum içinde donanımlı bir insan olmasını sağlamak anne olarak görevim ama önce mutlu olsun. Dile ve konuşmaya olan yeteneği bana benziyor. Fosforoğlu Ailesi'nden sanatçı genleri geçmiş. Ben de özgür ruhluyumdur ama bunu zamanla kazandım, Nil daha şimdiden böyle, bu beni bazen şaşırtıyor. Şimdiki çocuklar bizden daha ileri."

Kaynak: Hürriyet

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