Seren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı

Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Serengil, kavgalı olduğu Gülben Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak, "İleri derece portakal görünümlü, yağ bağlamış ayaklara çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" yazdı.