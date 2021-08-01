Seren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Serengil, kavgalı olduğu Gülben Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak, "İleri derece portakal görünümlü, yağ bağlamış ayaklara çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" yazdı.
Magazin camiasının kavgalı ikilisi Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki tatsızlık devam ediyor. Bir süredir sessiz olan ikiliden Seren Serengil tarafı sessizliğini bozdu. Serengil, Instagram hesabından kendi selülit kreminin reklamını yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı.
Serengil, Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak, "İleri derecede portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" ifadelerini kullandı. Serengil'in Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Kaynak: Snob Magazin