Serel Yereli kimdir? Ünlü oyuncu takipçisiyle laf dalaşına girdi!

Serel Yereli, Kanal D'nin dizisi olan Bodrum Masalı dizisiyle ünlendi. İnterneti ve sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Serel Yereli, paylaştığı fotoğraflarla bir takipçisini çok kızdırdı. Bunun üzerine Yereli takipçisine fena parladı. Buse Serel Yereli'ye''İyice şişko oldun. Patates gibisin. Şarkı söylerken itici görünüyor'' şeklinde yorum yapan takipçisine oyuncu''Evet kilo aldım. Sana bir güzellik borcum mu var? İnsanların üstüne gitme'' diyerek cevap verdi. Peki Yerel Sereli kimdir? Kaç yaşında?

SEREL YERELİ KİMDİR?

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir Göztepe'de doğdu. Ailenin tek çocuğu olan Yereli'nin tam adı Buse Serel Yereli'dir. Annesi İngilizce öğretmeni, babası eski milli hentbolcudur. Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü Yereli'nin çocukluğu değişik ülkelerde geçti. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer aldı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyan Serel Yereli, 4 yaşında şarkı söylemeye başladı.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi çalışması ile TUBİTAK tarafından ödüle layık görüldü. Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı söyledi ama ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir. Serel Yereli, Craft Atölye bünyesinde daha sonra ise oyuncu Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.

18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "Bodrum Masalı" adlı dizide Şevval Sam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Kaan Çakır, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi ile birlikte rol aldı.

Bodrum Masalı isimli TV dizisinin bitmesinin ardından Serel Yereli, oyunculuğu bıraktığına dair bir açıklamada bulundu. Şimdi Londra'da müzik alanında eğitim alan Yereli boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya gibi Avrupa ülkelerini geziyor.

Oynadığı Diziler: 2016 – Bodrum Masalı (Alara) (TV Dizisi)