Serel Yereli: Bu şarkıyı babama
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Serel Yereli: Bu şarkıyı babama

29.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:46
Serel Yereli: Bu şarkıyı babama

Sözü, müziği ve düzenlemesi Yereli'ye ait şarkı, bugün dijital platformlarda yayınlanacak.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Yereli'ye ait şarkı, bugün dijital platformlarda yayınlanacak. Genç şarkıcı, "Daddy's Gone"ı 2011 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası eski milli hentbolcu Serdar Yereli'ye yazdığını açıkladı: "Bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Onun nasıl sağlam bir insan olduğunu hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: Hürriyet

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