Serel Yereli: Bu şarkıyı babama

Sözü, müziği ve düzenlemesi Yereli'ye ait şarkı, bugün dijital platformlarda yayınlanacak. Genç şarkıcı, "Daddy's Gone"ı 2011 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası eski milli hentbolcu Serdar Yereli'ye yazdığını açıkladı: "Bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Onun nasıl sağlam bir insan olduğunu hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: Hürriyet