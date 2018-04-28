Serel Yereli, "Benim Ülkem Neden Böyle Olmasın?" Diyerek Yeni Fotoğraf Paylaştı

Gittiği bir parktan paylaştığı "Hava çok sıcaktı, soyundum" sözlerine sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Demet Akalın'ın da tepki gelen oyuncu Serel Yereli, tepki gören üstsüz videonun ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

ÇIPLAK VİDEOSU OLAY OLMUŞTU

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Serel Yereli'nin İtalya tatilinde, bir parkta üstsüz şekilde çektiği video olay olmuştu. Demet Akalın da bu videoya tepki göstermişti. Demet Akalın, "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor! Bazıları da onun kaç gömlek altı…" yorumunda bulunmuştu.

SON PAYLAŞIMIYLA İSYAN ETTİ

Ardı ardına gelen eleştirilerin sonrasında hedef tahtasına oturtulan genç oyuncu son paylaşımıyla adeta isyan etti.

"BENİM ÜLKEM NEDEN BÖYLE OLMASIN?"

Sereli şu sözleri paylaştı: "Konu çıplak olmak değil rahat olmak. Tecavüze 'haklı' bir gerekçe bulunamaycağını bilmenin verdiği özgüvenle rahatça yaşamak. Çarşafını ya da tercihen giyilen herhangi bir kıyafetinin de yargılanmayacağını biliyor ve onu da gönül rahatlığıyla giyiyor olmak. Çünkü kimsenin başka hayatları dikizleyerek bunu yargılama hakkına sahip olmadığını farkında olduğu, eğitimde bütünlüğün sağlandığı bir ortamda yaşamak-benim ülkem neden böyle olmasın neden huzurlu olmamalıyız ki? Ben ünlü bile değilim alt tarafı bir dizide oynadım, Avrupa'da işimi yapmaya çalışıyorum 1 yıldır ne ara bu kadar dikkat çeker oldu böyle şeyler… Bu kadar mı kolay gündem olmak? Belki de bu yüzden sesimle, müziğimle gündem olacağım yerlerde bir kariyer elde etmeye çalışıyorum. Ama bunu basit bir çıplaklık mevzusu olarak asla görmedim! Çünkü benim ya da bir başkasının bedeni gözümde asla bir obje olmadı. Hadi şimdi beni rahat bırakın."