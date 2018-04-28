Serel Yereli, "Benim Ülkem Neden Böyle Olmasın?" Diyerek Yeni Fotoğraf Paylaştı
Çıplak videosu sosyal medyada olay olan Serel Yereli, insanların çimlerin üzerinde sere serpe uzandığı fotoğrafı paylaşarak "Benim ülkem neden böyle olmasın?" notunu düştü.
Gittiği bir parktan paylaştığı "Hava çok sıcaktı, soyundum" sözlerine sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Demet Akalın'ın da tepki gelen oyuncu Serel Yereli, tepki gören üstsüz videonun ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.
ÇIPLAK VİDEOSU OLAY OLMUŞTU
Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Serel Yereli'nin İtalya tatilinde, bir parkta üstsüz şekilde çektiği video olay olmuştu. Demet Akalın da bu videoya tepki göstermişti. Demet Akalın, "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor! Bazıları da onun kaç gömlek altı…" yorumunda bulunmuştu.
SON PAYLAŞIMIYLA İSYAN ETTİ
Ardı ardına gelen eleştirilerin sonrasında hedef tahtasına oturtulan genç oyuncu son paylaşımıyla adeta isyan etti.
"BENİM ÜLKEM NEDEN BÖYLE OLMASIN?"
Sereli şu sözleri paylaştı: "Konu çıplak olmak değil rahat olmak. Tecavüze 'haklı' bir gerekçe bulunamaycağını bilmenin verdiği özgüvenle rahatça yaşamak. Çarşafını ya da tercihen giyilen herhangi bir kıyafetinin de yargılanmayacağını biliyor ve onu da gönül rahatlığıyla giyiyor olmak. Çünkü kimsenin başka hayatları dikizleyerek bunu yargılama hakkına sahip olmadığını farkında olduğu, eğitimde bütünlüğün sağlandığı bir ortamda yaşamak-benim ülkem neden böyle olmasın neden huzurlu olmamalıyız ki? Ben ünlü bile değilim alt tarafı bir dizide oynadım, Avrupa'da işimi yapmaya çalışıyorum 1 yıldır ne ara bu kadar dikkat çeker oldu böyle şeyler… Bu kadar mı kolay gündem olmak? Belki de bu yüzden sesimle, müziğimle gündem olacağım yerlerde bir kariyer elde etmeye çalışıyorum. Ama bunu basit bir çıplaklık mevzusu olarak asla görmedim! Çünkü benim ya da bir başkasının bedeni gözümde asla bir obje olmadı. Hadi şimdi beni rahat bırakın."
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Amerikada he ryıl 80 binden fazla insan tecavüze uğrayıp dünyanın en çok tecavüze uğranan ülkesi oluyor. ine Fransa da bu rakam az değil. İtalyada az değil. Biz sütten çıkma ak kaşık değiliz ama bunun özgürlükle alakası olduğunu sanmıyorum. İnsanlar zekidir. Hayvan bile düşüncesizken ne kadar tehlikeli olabiliyor. İnsan aklını kötüye kullanınca ne kadar kötü olabilir ? Ne yaparsan yap kötü insanlar olacak. Ve oranı buranı açman da seni özgürleştirmeyecek.Cevap Yaz 32 7 Yayından Kaldır
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Gel gez. Ama başına bir şeyler gelirse bu ülkenin güvenlik ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek yok.Cevap Yaz 24 3 Yayından Kaldır
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Ortaçağ zihniyetinden kurtulamamış kişilere laf anlatamazsın serelciğim. Bu ülkede zaten sokakta çıplak dolaşan yok ama yine de tecavüze uğrayanlar epey fazla bir de yarı çıplak dolaşsan önüne gelen tecavüz eder, kadınlar da der ki '''' o da öyle giyinmeseymiş''''. Ben yeterince kapalı bir kadın tacize uğrayınca sesimi çıkarmıyorum, tacize uğramanın sebebi açık olmaksa eğer bu kapalı kadın neden tacize uğradı değil mi? diyorum ve işime bakıyorum. Herke layık olduğu hayatı yaşar.Cevap Yaz 9 24 Yayından KaldırARAŞTIR.: sana sadece biraz araştırmanı tavsiye ediyorum. O çıplak geziyoruz bir şey olmuyor dedikleri ülkelerde bak bakalım yılda ne kadar tecavüz vakası oluyor sonra dön bide bizim ülkemize bak biz bu olaylarda sonlardayız ama tabiki gönül isterki hiç olmasın.16 8 Yayından Kaldır
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Çokkk komik c..Abd de tecavüz oranı neden dünyada ilk sırada.oysa cokkkk özgürler.istediğin kadar soyun yine tecavüze uğrarsın yine...Dünyada tecavüz oranı en çıplak ulkelerde en yuksek oranda neden????Cevap Yaz 23 5 Yayından Kaldır