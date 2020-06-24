Şereflikoçhisar'da uyuşturucu operasyonu; 6 kişi tutuklandı
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanl operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
24.06.2020 00:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:59
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanl operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
- Ankara
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbarlar doğrultusunda Şereflikoçhisar'ın farklı noktalarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda, 7 kişi gözaltına alınırken 607 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 115,3 gram esrar, 12 kök kenevir, 2 gram amfetamin, 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 35 kişinin de ifadesine başvuruldu.
- Ankara
Kaynak: DHA