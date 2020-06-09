Şereflikoçhisar'da üniversite sınavına girecek adaylara deneme testi seti hediyesi Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, üniversite sınavına girecek adayların adreslerine deneme testi seti hediyesi gönderiyor.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, üniversite sınavına girecek adayların adreslerine deneme testi seti hediyesi gönderiyor.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin adreslerine, uzaktan eğitim aldıkları dönemde kitap hediyesi gönderildiğini anımsatarak, yarınların teminatı ve güçlü Türkiye'nin mimarları olacak öğrencilere her fırsatta Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı olarak destek verdiklerini kaydetti.

Memiş Çelik, 27 Haziran tarihinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesinde, gençlere 6 deneme testinden oluşan setleri ulaştırdıklarını belirterek, mahallelerde devam eden dağıtımın kısa sürede biteceğini dile getirdi.

Zorlu ve stresli sınav maratonuna en iyi şekilde hazırlanan öğrencilerin, alacakları güzel neticelerle ilçenin gurur kaynağı olacağına inandığını vurgulayan Çelik, "Eğitim ve öğretim çalışmalarına Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı olarak tam destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Kıymetli öğrenci kardeşlerime sınav maratonunda başarılar diliyorum, yüreklerimiz ve dualarımız her zaman onlarla." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA