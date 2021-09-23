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Şereflikoçhisar'da sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması başlatıldı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Şereflikoçhisar'da sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi ile ilçede yaşayan sokak hayvanlarına yönelik ücretsiz kısırlaştırma çalışması başlatıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi ile ilçede yaşayan sokak hayvanlarına yönelik ücretsiz kısırlaştırma çalışması başlatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki veterinerlerce, Şereflikoçhisar Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Kısırlaştırma Merkezi ameliyathanesinde, ilçede yaşayan sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma operasyonları gerçekleştiriliyor.

Sokak hayvanlarının sağlığını önceleyen çalışmalarda ilçe belediyeleri ve gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yapmaya önem verdiklerini belirten ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, "Sahipsiz hayvanlarla ilgili ilçelerle iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara Şereflikoçhisar da eklendi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda da belirtildiği üzere belediyeler sahipsiz hayvanları kısırlaştıracak, kuduz aşılarını yapacak, kayıt altına alacak ve yaşam yerlerine geri bırakacak. Bu kapsamda Şereflikoçhisar Belediyemiz de güzel bir yer hazırladı. Büyükşehir Belediyesi olarak onlara tam destek veriyoruz. Kısırlaştırma faaliyetlerimiz hızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

"100 hayvan kapasiteli geçici bakım evi hizmete girdi"

Şereflikoçhisar Belediye Başkan Vekili Bünyamin Kılıçaslan da ilçelerinin yanı sıra Evren ilçesinde bulunan sokak köpeklerinin de kontrolsüz üremelerinin engellemesini ve toplum sağlığının korunmasını amaçladıklarına dikkati çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Kılıçaslan, "Belediyemizin kendi imkanlarıyla yaptırdığı 100 hayvan kapasiteli geçici bakım evi hizmete girmiştir. Tesisimiz Evren ilçesinde yer alan sahipsiz hayvanlara da hizmet vermektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından da haftanın bir günü hayvan dostlarımıza sağlık hizmeti ve kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde sokak hayvanlarının tamamının kısırlaştırılacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şereflikoçhisar'da sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması başlatıldı

Şereflikoçhisar'da sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması başlatıldı

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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