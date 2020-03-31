Şereflikoçhisar'da koronavirüs tedbirleri Şereflikoçhisar ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara hijyen paketi dağıtılıyor.

Şereflikoçhisar ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara hijyen paketi dağıtılıyor.

Belediye ekipleri, içerisinde maske, eldiven, kolonya ve koronavirüse karşı alınacak tedbirleri belirten el broşürün yer aldığı hijyen paketlerini evlerine kadar giderek vatandaşlara ücretsiz olarak teslim ediyor.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlik ekiplerinin dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına gece gündüz demeden devam ettiğini belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılandığını vurgulayan Çelik, "Vaka sayılarının arttığı şu günlerde hemşehrilerimizin sokağa çıkmamalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA