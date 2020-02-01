Şerefiye ne demek? Şerefiye anlamı nedir?
Son günlerde siyaset gündeminde sık sık geçen şerefiye kelimesi vatandaşların merak konusu. Peki şerefiye ne demek? TDK'ya göre şerefiye anlamı nedir?
Siyaset gündeminin sıcak konusu Kızılay'a bağış konusunda yapılan açıklamalarda sık sık geçen şerefiye kelimesinin anlamı merak edildi. Vatandaşların merak ettiği şerefiye TDK'ya göre ne anlama gelir. Şerefiye ne demek?
ŞEREFİYE NE DEMEK?
1. isim Şerefiye: Bir yer bayındır duruma getirildiğinde çevrede bulunan mülklerin değeri arttığından, sahiplerinden belediyece alınan para.
2. isim Şerefiye: Kooperatiflerde üst katlardaki evlerin veya caddeye bakan evlerin sahiplerinden alınan fazla ücret.