Şerefiye Caddesi'nde kavşak çalışması
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Şerefiye Caddesi'nde kavşak çalışması

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Şerefiye Caddesi'nde kavşak çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Şerefiye Caddesi'nde yapacağı yeni kavşak için çalışmalara başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Şerefiye Caddesi'nde yapacağı yeni kavşak için çalışmalara başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve merkez caddelerinin trafik yükünü azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şerefiye Caddesi Çohaz Petrol karşısında yeni kavşak düzenlemesi yapılıyor. Daha önce projesi hazırlanarak, kamulaştırma usulüyle istimlak edilen yapıların yıktırılmasıyla başlayan çalışmalarda sona gelinirken, kaldırım ve kavşak çalışmalarına da başlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğü alanda kaldırım düzenlemesi yapılıyor. Ekipler daha sonra kavşak kısmında yapacağı düzenleme ile çalışmalarını tamamlayacak.

Hayata geçirdiği prestij cadde ve alternatif yol çalışmalarıyla kentin trafiğini rahatlatan Van Büyükşehir Belediyesi, daha önce Şerefiye Caddesi'nde bölünmüş yol ve kaldırım çalışması yaparak caddeyi yenilemişti. - VAN

Şerefiye Caddesi'nde kavşak çalışması
Şerefiye Caddesi'nde kavşak çalışması
Şerefiye Caddesi'nde kavşak çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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