Şeref Sözü İsra kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler Hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şeref Sözü İsra kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler Hayatı ve biyografisi

14.10.2020 21:16 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:20
Şeref Sözü İsra kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler Hayatı ve biyografisi

Bugün başlayacak Şeref Sözü dizisinde oyuncular merak ediliyor. En merak edilen isimlerden birisi ise Sude Zülal Güler. Peki, Sude Zülal Güler kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler hayatı ve biyografisi sizlerle.

Şeref Sözü dizisi başlamadan oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki Sude Zülal Güler kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? Sude Zülal Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, rol aldığı filmler nedir?

CİHAN ADABEYLİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Sude Güler ise 'Cihan Adabeyli'nin kol kanat gerdiği güzeller güzeli 'İsra'yı canlandırıyor.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sude Zülal Güler, aslen Makedonyalıdır. Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Ayşe Sultan karakterine hayat veren Güler, Mayıs Kraliçesi'nde de Pınar karakterine rol aldı.

2013 yılında ilk defa Çınar dizisiyle ekranlara gelen Güler, İsimsizler dizisindeyse Biruske'yi canlandırdı.

2018 yılında Keşif isimli filmde rol alan Güler, filmin başrolünü oynadı ve Esma karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştır.

İlgili Haberler

Şeref Sözü İsra Adabeyli kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler hayatı ve biyografisi
Şeref Sözü İsra Adabeyli kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler hayatı ve biyografisi
Mustafa Pehlivanoğlu kimdir? Mustafa Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi!
Mustafa Pehlivanoğlu kimdir? Mustafa Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi!
Şeref Sözü dizisi ne zaman başlıyor? Şeref Sözü konusu, oyuncuları
Şeref Sözü dizisi ne zaman başlıyor? Şeref Sözü konusu, oyuncuları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Vladimir Putin Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Hazal Kaya Ercan Kesal
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ozan Kabak Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Milli Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şeref Sözü İsra kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler Hayatı ve biyografisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 21:20:29. #1.14#
title