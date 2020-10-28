Şeref Sözü bugün var mı? Şeref Sözü ne zaman saat kaçta? Şeref Sözü son bölüm de neler oldu?
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Şeref Sözü bugün var mı? Şeref Sözü ne zaman saat kaçta? Şeref Sözü son bölüm de neler oldu?

28.10.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:17
Şeref Sözü bugün var mı? Şeref Sözü ne zaman saat kaçta? Şeref Sözü son bölüm de neler oldu?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Şeref Sözü , yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Şeref Sözü , yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Şeref Sözü ne zaman saat kaçta? Şeref Sözü son bölüm de neler oldu? Şeref Sözü bugün var mı?

Şeref Sözü yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Şeref Sözü bugün var mı? Şeref Sözü ne zaman saat kaçta? Şeref Sözü son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

ŞEREF SÖZÜ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Show TV ekranlarında her Çarşamba yayınlanmaktadır. 28.10.2020 (Bugün) akşam saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacaktır.

ŞEREF SÖZÜ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan ve İsra'nın adaya gelişinin ardından Adabeyli Adası'nda gerilim tırmanıyor! Yasemin ile evleneceği düğün gününde kolunda 'karım' diye tanıttığı İsra ile birlikte adaya dönen Cihan, başta Yasemin olmak üzere herkesi şoke eder

Şükran ve Sefer, kızları Yasemin'in bu şekilde ortada bırakılması karşısında Cihan'dan hesap soracaklarken, oğlunun her kararının, her şartta arkasında duran annesi Emsal bile bu kez Cihan'ı desteklemez.Tüm ailesi ve ada halkı, düğünü için onu beklerken Cihan, İsra ve oğlum dediği Ömer'in adada kalacağını ilan edince, Yasemin oğulları Mustafa'yı da yanına alarak ortadan kaybolur.

ŞEREF SÖZÜ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra'dır. İsra'nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan'ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan'a gider!

Faruk, şehrin her yerinde İsra'yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra'nın Adabeyli Malikanesi'ne Cihan'ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası'nda tüm düzen alt üst olacaktır... Adabeyli Adası'nda İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen 'Şeref Sözü' geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

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