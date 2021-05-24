Şeref Kömürcü kimdir? Prof. Dr. Şeref Kömürcü kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Şeref Kömürcü biyografisi!

Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu Şeref Kömürcü kimdir? 2004 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu Palyatif Bakım Alt Kurul Başkanı olan Prof. Dr. Kömürcü, 2016 yılında çalışmaya başladığı Anadolu Sağlık Merkezi'nde medikal onkoloji uzmanı olarak görevini sürdürüyor. Prof. Dr. Şeref Kömürcü kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Şeref Kömürcü mesleği nedir? Prof. Dr. Şeref Kömürcü hayatı ve biyografisi nedir?

2004 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu Palyatif Bakım Alt Kurul Başkanı olan Prof. Dr. Kömürcü, 2016 yılında çalışmaya başladığı Anadolu Sağlık Merkezi'nde medikal onkoloji uzmanı olarak görevini sürdürüyor.Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu Şeref Kömürcü kimdir? Prof. Dr. Şeref Kömürcü kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Şeref Kömürcümesleği nedir? Prof. Dr. Şeref Kömürcühayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞEREF KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Prof. Dr. Şeref Kömürcü, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tamamladı. GATA'da İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanlık eğitimlerimi tamamlayıp 1997-1998 tarihleri arasında ABD'de "Cleveland Clinic Foundation, Department of Medical Oncology, Palliative Medicine" bölümünde asistan olarak eğitim gördü. 1999 yılında doçentve 2008 yılında profesör oldu. 1993 yılında ECFMG (Amerika) sertifikasını ve 1999 yılında ise ESMO Tıbbi Onkoloji sertifikasını (Avrupa) aldı.

Tıbbi Onkoloji Derneği Destek Tedaviler Çalışma Grubu'nun 8 yıl başkanlığını yaptı. Sağlık Bakanlığı'nda; Farmakovijilans Komisyonu Üyeliği, Onkoloji Danışma komisyonu Üyeliği, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi'nde Fakülte Kurulu Üyeliği ve Sokrates-Erasmus Komisyonu Üyeliği yaptı. Supportive Care in Cancer dergisinin, Orijinal Dilde Derlemesi'nin akademik danışmanı oldu. 2004 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu Palyatif Bakım Alt Kurul Başkanı olan Prof. Dr. Kömürcü, 2016 yılında çalışmaya başladığı Anadolu Sağlık Merkezi'nde medikal onkoloji uzmanı olarak görevini sürdürüyor.