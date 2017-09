- Şeref Eroğlu Kısa Şalvar Güreş Turnuvası düzenlendi

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Necati Okay:

"Hedefimiz bu çimlerde güreşen kardeşlerimizden yeni şampiyonların çıkması"



KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Şeref Eroğlu Şampiyonlar Kısa Şalvar Güreş Turnuvası düzenlendi.

Dereköy Mahallesi'ndeki Şeref Eroğlu Er Meydanı'nda yapılan şampiyonaya Türkiye'nin 81 ilinden 450 sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan turnuva Kur'an tilaveti ve mehter gösterisi ile devam etti.

Müsabakalarda farklı kilolarda güreşen sporcular, turnuva sonunda madalya ve kupalarını aldı.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Şeref Eroğlu, güreşe destek veren ve organizasyonda emekleri bulunan Bilal Erdoğan'a, Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu Başkanlığına ve Dulkadiroğlu Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Yeni hedefimiz dünya ve olimpiyat şampiyonları sporcular yetiştirmektir" diyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yaptığı konuşmada, spora desteklerinin tüm hızıyla devam edeceği vurgusunu yaptı. Okay, "Biliyorsunuz güreş Kahramanmaraş'ın en önemli spor dallarından bir tanesi. Kahramanmaraş'ta da, Dulkadiroğlu ilçemizin en önemli spor dallarından bir tanesi güreştir. Dulkadiroğlu'nda da Dereköy'ün ayrı bir önemi ve ehemmiyeti var. Buradan yetişen çeşitli dünya ve olimpiyat şampiyonlarımızdan dolayı, bizde bu organizasyonlara göreve ilk geldiğimiz üç yıl önce burada bir güreş organizasyonuyla başlamıştık. Bu organizasyon Kahramanmaraş'ımızın güreşine, Türkiyemizin güreşine çok büyük katkılar sunacaktır. Hedefimiz bu çimlerden, bu sahada güreşen kardeşlerimizden inşallah yeni Şeref Eroğlular, Metin Kaplanların, Mehmet Esencelilerin, Harun Doğanların yetişmesi. Bunun için üzerimize düşen görevi sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeyi çalışıyoruz. Bundan sonrada bu organizasyonları da desteklemeyi devam ettireceğiz" dedi.