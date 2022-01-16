Serebral palsili öğrencilere yönelik SERÇEV Akademi Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı

Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) serebral palsili öğrencilerin eğitimcilerini ve ailelerini eğitmeyi, bu öğrencilerin teknolojik cihazlarla eğitim gördükleri ortamları geliştirmeyi amaçlayan Akademi Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı.

SERÇEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından hibe desteği alan projenin açılış ve bilgilendirme toplantısı, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlendi.

Projenin tanıtımıyla başlayan toplantının açılış konuşmalarını SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ersin Ufuk Timuçin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Başkanlığı Daire Başkanı Osman Murat Çetin gerçekleştirdi.

Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hülya Kırçuval ve Prof. Dr. Seyhan Fırat'ın özel eğitim hizmetlerinde sorunlar ile proje beklentileri ve çözümlerine ilişkin sunum yaptığı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, serebral palsili bireyler, aileler ve eğitimciler katıldı.

Dernek tarafından yürütülen ve toplam bütçesi 137 milyon 933 bin 70 avro olan SERÇEV Akademi Projesi bütçesinin 13 milyon 793 bin 37 avroluk kısmı SERÇEV'in eş finansman katkısı ile yürütülecek.