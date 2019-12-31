: Serebral palsili İrem, 2020'yi "ayakta" karşılayacak

31.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:17

Doğuştan serebral palsi hastası olduğu için tekerlekli sandalye ile hareket edebilen lise öğrencisi İrem Yılmaz, en büyük hayalini gerçeğe dönüştürdü. Azmi ve ailesinin desteği sayesinde tekerlekli sandalyeden kurtulmayı başaran Yılmaz, yeni yılı ayakta karşılayacak.

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Yılmaz, hastalığının eğitimine ve sosyal hayatına engel olmasına izin vermedi.

Derslerindeki başarısı ile Türk Eğitim Derneğinden "Tam Destek Bursu" alan ve bu sayede hem İngilizce hem de sosyal-sanatsal becerilerini geliştiren Yılmaz, geçen yıl ERASMUS programı kapsamında ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı yakaladı.

Ailesinin desteği ve eğitiminde yakaladığı başarının sağladığı motivasyonla fizik tedavi sürecine de dört elle sarılan İrem, en büyük hayalini 2020 yılına girerken gerçekleştirdi. İrem, azmi sayesinde kendini bildi bileli mahkum olduğu tekerlekli sandalyeyi bir kenara bırakarak, yürüteç yardımıyla da olsa yürümeyi başardı.

"İnsanlar benim durumumu pek anlamıyorlar ama..."

"Walker" (yürüteç) yardımıyla ayakları üzerinde rahatça durabilmenin mutluluğunu yaşayan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tekerlekli sandalyeyi bıraktım. Çünkü artık bağımsız bir şekilde, kimseye ihtiyaç duymadan, özgürce, bir kuş gibi kendi adımlarımı atmak istiyordum." dedi.

Yılmaz, yürüme çalışmalarında başlangıçta çok zorlandığını ama başarabildiğini gördükçe tedavisini keyifle sürdürdüğünü belirterek, kendisi ile aynı kaderi paylaşan arkadaşlarına yeni yılda hayallerine daha çok sarılmaları tavsiyesinde bulundu.

Geleceğe ilişkin hayalleri olduğunu anlatan İrem Yılmaz, "Üniversitede psikoloji bölümünü okumak istiyorum. Psikoloji benim için çok önemli, hayalim. İnsanlar benim durumumu pek anlamıyorlar ama ben onları anlamak istiyorum. İnsanların dertlerine ortak olmak, onların güneşi, devası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İhtiyaçlarını karşılayamıyordu"

İrem'in annesi Nezihe Yılmaz ise kızının tekerlekli sandalyeyi bırakabilmek için çok çalıştığını vurguladı. Tekerlekli sandalye ile çok zor hareket edebilen İrem'in fiziksel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını ifade eden Yılmaz, "Fizik tedavi, doktorlar... Süreç çok zorlu geçti ama sonunda yürümeye başladı." diye konuştu.

Yılmaz, İrem'in serebral palsi hastası ikiz kardeşi Gizem'in gelişimiyle ilgili de çok olumlu gelişmeler yaşadıklarını aktardı.

"Çocuğunun yürüdüğünü görmek o kadar güzel ki"

İrem'in en çok okulda arkadaşlarıyla birlikte yürümeyi hayal ettiğine dikkati çeken Nezihe Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızlarımın okul süreci ile sosyal hayatımı bıraktım. 11 senedir onlarla beraber okula gidip, eve dönüyorum. Hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerinde kızlarımı hep azimlendirmeye çalıştım. Çabalarım boşa çıkmadı. Çocuğunun yürüdüğünü, kendi başına hareket edebildiğini görmek o kadar güzel bir şey ki. Anneler çocuklarında en ufak bir potansiyel görüyorlarsa bırakmasınlar peşini. Okulu, fizik tedaviyi hiç bırakmasınlar. O umudun, ışığın peşinde koşsunlar. Çok güzel bir duygu bu."

Lisede eğitim almalarının bile hayal gibi görüldüğü kızlarının şimdi üniversiteye doğru ilerlediklerine şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, çaba ve azimle her sorunun aşılabileceğini vurguladı.

Anne Yılmaz, yeni yıldan beklentisini, "2020 yılı, bütün insanlığa, ülkemize barış ve huzur getirsin inşallah. Engelli çocuklar, tüm hastalar sağlığına kavuşsun." sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: AA

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