Serebral Palsili Burak Tedavi İçin Yardım Bekliyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Hasan ve Selda Aldırmaz çifti prematüre doğan ve serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 5 yaşındaki çocukları Burak için hayırseverlere çağrıda bulundu.

İlçede Yeni Mahallede oturan Aldırmaz ailesi, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için serebral palsi hastası olan bir ay içinde kök hücre nakli olamaması durumunda ömür boyu yürüme fonksiyonlarını kaybedecek çocukları Burak için yardım bekliyor.

Anne Selda Aldırmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun ömür boyu yürüyememe tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Oğlunun tedavisi için birçok ili dolaştıklarını anlatan Aldırmaz, Burak'ın 1.5 yaşında iken ayaklarının üzerine basamadığını fark ettiklerini, doktora götürdüklerinde yapılan tetkikler sonrasında serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalandığını öğrendiklerini belirtti.

Burak'ın uzun süredir fizik tedavi gördüğünü ancak bir sonuç alamadıklarını aktaran anne Aldırmaz, "Oğlum bir ay içerisinde kök hücre nakli olmadığı durumunda yürüme fonksiyonlarını yitirecek ve ilerleyen yıllarda sadece ağrılarını dindirecek ameliyatlar geçireceği söylendi, bu durum bizi derinden üzüyor." dedi.

Oğlunun bir ay içinde kök hücre nakil olamazsa yürüyemeyeceğini anlatan Aldırmaz, Burak'ın kök hücresinin kullanabilmesi için bir aylık zaman olduğu, 6 yaşına girdiğinde bu durum ortadan kalkacak ve imkansız hale geleceğini kaydetti.

Kök hücre nakliyle oğlunun sağlığına kavuşacağını ifade eden Aldırmaz, "Araştırmalarımız sonucu Ukrayna'da yapılacak kök hücre tedavisiyle oğlum yürüyecek duruma gelecek. Oğlumun videolarını ve raporlarını oradaki doktorlara gönderdik ve olumlu dönüşler aldık, fakat bütçemiz elvermediği için bunu yapacak durumda değiliz hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. Onun emekleyerek değil yürüyerek kendi başına hareket etmesi her şeyden önemlidir, hayır dualarınızı eksik etmeyiniz." diye konuştu.

Günün her anında Burak'la ilgilenerek geçirdiğini vurgulayan Aldırmaz, oğlunun kendi başına top oynamak istediğini, en büyük isteğinin ise okula gitmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA