SEREBRAL PALSİ SAVAŞINDA EN GÜÇLÜ SİLAHI SANATI OLDU

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan doğuştan serabral palsi hastası İlyas Ören (43), seramik sanatına ilgisi sayesinde yaşadığı tüm zorlukları birer birer aştı. Bodrum'da eserlerini sergileyen Ören, "Engelliler hayata hiç küsmesinler, hayatı sevsinler" dedi.

Elazığ'dan 1993 yılında Bodrum'a göç eden 5 kardeşli bir ailenin çocuğu olan İlyas Ören'e doğum sırasında beyninde hasar meydana geldiği anlaşılarak serebral palsi teşhisi konuldu. Vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bozukluğa yol açan rahatsızlık nedeniyle yıllarca fizik tedavi gören Ören, bundan tam 17 yıl önce fizik tedavi almak için Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na gitti. Vakıfta tedavisi başlatılan Ören, aynı zamanda okuma yazma öğrenmeye başladı. Vakıf bünyesindeki seramik atölyesinde işe başlayan Ören'in bu konudaki yeteneği ortaya çıktı. İki yıl boyunca haftanın 5 günü vakıfta çalışan Ören, büyük bir azimle ilerleyerek harikalar yarattı. Ören, ortaya çıkan eserlerini sergileme kararı aldı. Bu konuda kendisini destekleyen vakıf, bir alışveriş merkezinde Ören'in hem eserlerini sergileyebilmesi hem de vakıf yararına satışını gerçekleştirebilmesi için olanak sağladı.

'BODRUM'A GELDİĞİMİZDEN EVDEN DIŞARIYA HİÇ ÇIKMIYORDUM'

Seramik sanatının kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirten Ören, "Çekingen bir insandım. Bodrum'a ilk yerleştiğimde evden dışarı bile çıkamıyordum. Vakıfla yollarımız kesişti. Fizik tedavi sürecinde önce okuma-yazma öğrendim ardından seramik atölyesinde çalışmaya başladım. Daha önce herhangi bir sanat dalıyla ilgilenmemiştim. Buradaki hocalarımız sayesinde seramik yapmayı ve boyamayı öğrendim. Bir süre sonra yaptıklarımı sergileme isteğimi vakıf ile paylaştım. Bu olanağı bana tanıdılar. Vakıf yararına satmaya başladım. Seramik sanatını çok sevdim, çalışmalarımı içimden geldiği şekilde yapıyorum. Engelliler hayata hiç küsmesinler, hayatı sevsinler" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GÜZEL İLETİŞİMİ VAR'

Tedavi için geldiği vakıfta çalışmaya başlayan ve daha sonra seramik atölyesinde ortaya çıkan ürünleri vakıf yararına sergileyen Ören'in zaman içinde iletişiminin de kuvvetlendiğini belirten Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül, "Öğrencilerimizden İlyas Ören vakfımıza 17 yıldır devam ediyor ve 15 yıldır da seramik atölyesinde çalışıyor. Geçen yıla kadar seramik atölyesinde her gün çalışıyordu. Biz bu sene farklı bir yol izledik. Haftanın 4 günü Yalıkavak'ta bir alışveriş mağazasında standımız var. Burada hem kendisinin hem de arkadaşlarının ürettiği ürünleri vakfımız adına satışını gerçekleştiriyor. Vakıftaki arkadaşlarıyla da çok güzel iletişimi var" dedi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ülker İnan da vakıf bünyesinde 200'e yakın öğrenci olduğunu belirterek, engelli bireylerin topluma kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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