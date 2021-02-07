Serebral palsi hastası Yaren, yürümek için yardım bekliyor
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Serebral palsi hastası Yaren, yürümek için yardım bekliyor

07.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:01

Adıyaman'da, doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve şu an yürüme güçlüğü çeken, halk arasında beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun, günlük ihtiyaçlarını karşılaşabilmek için robotik cihaza kavuşmanın hayalini kuruyor.

Adıyaman'da, doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve şu an yürüme güçlüğü çeken, halk arasında beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun, günlük ihtiyaçlarını karşılaşabilmek için robotik cihaza kavuşmanın hayalini kuruyor.

Baba Emrah Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yaren'in doğumda oksijen almadığı için beyin felci yaşadığını dile getirdi

Kızının büyüdükçe yürüme güçlüğü çektiğini ve kendisine robotik yürüteç alınmazsa hareket kaybının daha da artacağını aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Yaren benim ilk çocuğum. Rahatsızlığını 6 aylıkken fark ettik. O günden beri elimizden geldiğince ona yardım etmeye çalışıyoruz. Haftada 2 defa fizik tedavi alıyor kızım ama ne yazık ki yetersiz kalıyor. Çünkü yaşı büyüdükçe kasları çok sertleşiyor. Doktorlar tedavi için robotik cihaz almamızı istedi ama ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Söz konusu cihazın 350 bin lira olduğu söyleniyor. Benim şu an onu alabilecek gücüm yok. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Ne olur Yaren'im yerde kalmasın."

Anne Tuğba Coşkun ise kızının her geçen gün yatağında hareketsiz halde yatmaya başladığını, bu yüzden de vücudunda yaraların oluştuğunu anlattı.

Hareketsizliğe bağlı olarak kızının kilo almaya da başladığını dile getiren anne Coşkun "Önceden açıkçası kızıma daha fazla yardımcı olabiliyordum. Çünkü onu kaldırmaya, çevirmeye gücüm yetiyordu. Ama şimdi eşim işteyken bunları yapmak çok zor oluyor. İnşallah birileri sesimizi duyar ve kızıma yardım elini uzatır. Buradan sesimizi duyurmak istiyorum; Lütfen Cumhurbaşkanım kızımın ve bizim sesimizi duyun. Sizlerden destek istiyorum." diye konuştu.

Serebral palsi hastası Yaren, yürümek için yardım bekliyor
Serebral palsi hastası Yaren, yürümek için yardım bekliyor
Serebral palsi hastası Yaren, yürümek için yardım bekliyor
Serebral palsi hastası Yaren, yürümek için yardım bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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