Serebral Palsi hastası Yağmur, fizik tedavi sonrası okuluna kavuştu

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde sol bacağının üzerinde duramayan, bu nedenle de parmak uçları üzerinde yürümek zorunda kalan Serebral Palsi (beyin felci) hastası Yağmur Polat'ın (11), gördüğü fizik tedavi sonrası hayatı değişti. 5'inci sınıfa kadar evde eğitim gören Polat, tedavinin ardından yürüyerek okuluna gidip gelmeye başladı.

İpekyolu ilçesinin Cevdet Paşa Mahallesi'nde oturan Hangül ve Niyazi Polat çiftinin 3 çocuğundan Yağmur, rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Sol bacağının üzerinde duramayan Yağmur'a, doktorlar Serebral Palsi tanısı koydu. Hastalığı nedeniyle 5'inci sınıfa kadar eğitimini evde gören Yağmur'un hayali olan okuluna kavuşabilmesi için ailesi fizik tedavi için bir rehabilitasyon merkezine götürdü. Daha önce parmak uçları üzerinde güçlükle yürüyen Yağmur, yaklaşık 3 yıllık fizik tedavinin ardından normal insanlar gibi yürümeye başladı.

Yağmur Polat'ın babası Niyazi Polat ise kızının daha önce parmak ucunda yürüdüğünü belirterek, "Sol dizi ve elini kullanamıyordu. Sol dizinde kayma vardı. 3 yıldır fizik tedavi görüyor. Şimdi parmak uçlarında yürümeyi bıraktı. Normal yürüyor. Dizinde düzelme var. Daha önce çömelip kalkamıyordu, dengesini koruyamıyordu, koşamıyordu, okula gidemiyordu. 5'inci sınıfa kadar evde eğitim gördü. Fizik tedavisinden sonra artı rahatlıkla okula gidebiliyor, çömelebiliyor, kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yani yemek yiyemiyordu, biz yediriyorduk. Şimdi kendisi yiyor" diye konuştu.