Serebral palsi hastası Senanur, yürümek için yardım bekliyor

Yozgat'ta doğum sırasında oksijen gitmediği için beyninde oluşan hasardan dolayı yürüme güçlüğü çeken serebral palsi (beyin felci) hastası 13 yaşındaki Senanur Uçar, tedavi olmak için yardım bekliyor.

İşçi baba Hakan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Senanur'un 7,5 aylık doğduğunu, doğumunda beyninin oksijen almadığından dolayı vücudunun sağ tarafında sıkıntı olduğunu söyledi.

Kızının büyüdükçe sağ ayağının içe doğru döndüğünü, yürümekte güçlük çektiğini, tedavi edilmezse ilerleyen yıllarda elleri ve diğer ayağının da içe döneceğini belirten Uçar, "Tedavisi Türkiye'de sadece Kayseri'de özel bir hastanede ve Hindistan'da yapılıyor. Kök hücre tedavisi olması gerekiyor. Kök hücre 3-4 seansta yapılacak." dedi.

Kök hücrenin beyindeki ölü kısımlara komut vermesi için gerektiğini anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Seans ücreti çok yüksek. Maddi gelirimiz olmadığından gücümüz yetmiyor. Taşeron işçi olarak özel şirkette çalışıyorum ve pandemiden dolayı ücretsiz izindeyim. Kızım daha önce parmaklarının ucuna basıyordu, Kayseri'de tendon ameliyatı yaptırdım topuğu yere bastı. Yaş ilerledikçe kas gücü yetmiyor, ayak içe dönmeye başladı. Tedavi için son aşamasında, 14 yaşına geldiği zaman kök hücre tedavisi de olmayacak. Tedavi olmazsa el ve ayakları güçsüz kalacak içe veya dışa dönecek. Devlet yetkilerinden, Cumhurbaşkanımızdan kızımın tedavisinin yaptırılmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum, kızım yürüsün koşsun onu istiyorum."

Senanur Uçar da engelinden dolayı koşup oynayamadığını vurgulayarak, arkadaşları gibi koşup oynamak istediğini belirtti.

Merdiven inip çıkarken, okula gidip gelirken çok zorlandığını dile getiren Uçar, "Tırnaklarımı kesemiyorum. Oturunca kalkmakta zorlanıyorum, fazla yürüyünce ayağım sağ tarafa bükülüyor. Ben her gezdiğimde her koştuğumda ayağım beni çok zorluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan her çocuğa yardım ettiği gibi bana da yardım etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Aslı Uçar ise kızının tedavi edilmesi için devlet yetkililerinden yardım istedi.

Kaynak: AA