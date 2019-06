Serebral palsi hastası öğrenci üniversiteden birincilikle mezun

İzmir'de doğumu sırasında yaşadığı problem nedeniyle serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen, bu sebeple ellerini ve ayaklarını tam kullanamayan Şeyda Melis Türkkahraman, üniversiteden birincilikle mezun oldu.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre klavyeyi burnuyla, fareyi ise sol ayağıyla kullanan Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Türkkahraman, 4 üzerinden 3,99 not ortalamasıyla öğrenimini tamamladı.

Yüzde 94 oranında engeli bulunan, doktor baba ile öğretmen annenin 3 çocuğundan biri olan Türkkahraman, doğum sırasında göbek kordonunun boynuna dolanması nedeniyle serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi.

El ve ayaklarını tam kullanamamasına yol açan ve kısmen de olsa konuşmasını etkileyen hastalığıyla yaşamayı öğrenen Türkkahraman, yaşadığı zorluklara rağmen ailesinin büyük desteğiyle eğitim hayatını sürdürdü.

Türkkahraman, tam burslu okuduğu Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden okul birincisi olarak mezun olmayı başardı.

Birinciliğini ailesine ithaf etti

Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını ve birincilik plaketini Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer'den alan Türkkahraman, şunları söyledi:

"Diliyorum ki kendi yolumda ilerlerken yolculuğuma tanık olan herkese, mesafe katetmek için her zaman ayaklara gerek olmadığını ve dahası ayakları varken durmayıp koşmaları gerektiğini göstermek adına örnek olabilmişimdir. Beni çok da kolay bir hayatın beklemediği doğumum sırasında belli olmuştu olmasına ama yaşama isteğim galip gelmişti nihayetinde. Neticede yürümemi, ellerimi kullanmamı ve kısmen de olsa konuşmamı etkileyen hastalığımla beraber yaşamaya başladım.

Hastalığımdan zerre etkilenmemiş olan aklımı, bilmek yolunda hiçbir engel tanımadan kullanma çabamın bugün dahi karşılığını fazlasıyla aldığımı görmek ise her zaman bana güç veriyor. İlk ve ortaöğretimimi tamamladıktan sonra da ellerimden ziyade zihnimi kullanarak icra edebileceğim meslekleri araştırırken yazılım mühendisliğini keşfettim ve bu yönde tercihte bulundum."

Türkkahraman, üniversite birinciliğini fedakarlıkları nedeniyle babası, annesi ve kardeşlerine ithaf etti.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansa devam edeceğini belirten Türkkahraman, veri madenciliği ve büyük veri alanında uzmanlaşmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA