Serebral palsi hastası Nida'nın okulu "ayağına geliyor"

18.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:42

Sakarya'da yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen serebral palsi hastası 8 yaşındaki Nida Baştan, "evde eğitim hizmeti" ile derslerinden geri kalmıyor.

Akyazı ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan Nida Baştan, doğuştan rahatsızlığı sebebiyle okula gidemeyince Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Evde Eğitim" projesi kapsamında eğitim almaya başladı.

Nida Baştan, eve gelen Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Nurhan Kalyoncu aracılığıyla haftanın üç günü eğitim görüyor.

Akyazı Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, kız çocuğunun iki yıldır evde aldığı eğitim hizmeti ile hareketlerinde ilerleme kaydettiğini anlattı.

Özdemir, öğretmenlerin gösterdiği gayret neticesinde ailelerde oluşan mutluluğu görmenin kendilerine de mutlu ettiğini kaydetti.

"Nida'nın eğitiminde çok kolay ilerleyeceğine inanıyorum"

Özel eğitim öğretmeni Nurhan Kalyoncu, Nida Baştan'ın eğitiminde kolay ilerleyeceğine inandığını aktardı.

Kız çocuğunun anlamasının ve algısının iyi olduğuna işaret eden Kalyoncu, şunları belirtti:

"Çok hızlı olmayacak tabii ki çok azimli, çok sabırlı olacağız ve başaracağız. Nida'nın isteği ve desteği hızını belirleyecek. Nida ile egzersiz çalıştığımız için önce kaslarını gevşetmeye çalışıyoruz. Algısı çok açık Nida'nın, söylediğim her şeyi anlıyor, yapabiliyor, göz işaretleriyle anlaşabiliyoruz."

Kalyoncu, Nida'nın resimler yapacağı ve konuşarak derdini anlatabileceği düzeye geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kızı için odaya ray sistemi kurdu

Baba Vedat Baştan (41) da 4 yıl önce eşini kanserden kaybetmesinin ardından tüm vaktini Nida ve kardeşine ayırdığını söyledi.

Nida için evin bir odasına ray sistemi kurduğunu ve kızının rahatça dolaşabildiğini anlatan Baştan, "Eskiye nazaran şu anda Nida çok iyi, doktorlar Nida'ya hiç şans vermediler. 'Bu yaşamaz.' dediler. Nida şu anda onların demesine göre çok iyi durumda. Konuşmasında da çok fark etti. Geçen yıl da bu yıl da öğretmenimiz geldi eğitim veriyor. Bu devletimizin bir gücüdür, evime kadar bir öğretmen geliyor ve engelli çocuğuma eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA