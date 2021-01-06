Serebral palsi hastası küçük İnci'nin yürütec sevinci
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Serebral palsi hastası küçük İnci'nin yürütec sevinci

06.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:54
Serebral palsi hastası küçük İnci'nin yürütec sevinci

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası İnci Yağcı'ya (6), Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği'nce (NAZENDER) düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 9 bin lira ile yürüteç alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası İnci Yağcı'ya (6), Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği'nce (NAZENDER) düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 9 bin lira ile yürüteç alındı.

Serebral palsi hastası İnci Yağcı için doktorlar özel bir yürütece ihtiyaç olduğunu bildirdi. Aile de yürüteci alabilmek için Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) eski başkanı Tayfun Yazıcı'dan yardım istedi. Bunun üzerine Yazıcı, yardım kampanyası başlattı. Kampanyada toplanan 9 bin lira ile İnci'ye yürüteç alındı.

AİLEYE YÜRÜTEÇ SÜPRİZİ

Yazıcı, satın aldıkları yürüteci dün Maltepe Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ettiği Yağcı ailesine teslim etti. Anne Gülçin Yağcı, kızının yürütece kavuşmasına sevinirken İnci'nin yürüme çabaları da duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Anne Yağcı, destek verenlere teşekkür ederken, "Serebral palsi hastası olan kızımın bu yüretece, ihtiyacı vardı. Artık rahatlıkla dışarı çıkıp, parkta arkadaşları ile oynayabilecek" dedi.


Serebral palsi hastası küçük İnci'nin yürütec sevinci
Serebral palsi hastası küçük İnci'nin yürütec sevinci
Serebral palsi hastası küçük İnci'nin yürütec sevinci
Serebral palsi hastası küçük İnci'nin yürütec sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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