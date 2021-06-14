Serebral Palsi hastası Hasan, gelişimiyle herkese "umut" oluyor
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Serebral Palsi hastası Hasan, gelişimiyle herkese "umut" oluyor

Serebral Palsi hastası Hasan, gelişimiyle herkese 'umut' oluyor
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'da Serebral Palsi (beyin felci) hastası Hasan Öztürk, ailesinin ilgisi ve aldığı fizik tedavilerle yapılamaz denilen birçok şeyi başarmanın, çevresine örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da Serebral Palsi (beyin felci) hastası Hasan Öztürk, ailesinin ilgisi ve aldığı fizik tedavilerle yapılamaz denilen birçok şeyi başarmanın, çevresine örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zehra ve Ali Öztürk çiftinin ilk çocukları olan Hasan Öztürk'e, henüz 7 aylıkken Serebral Palsi teşhisi konuldu.

Yatağa bağımlı bir hayat sürmeye başlayan Öztürk, "yürüyemez" denilmesine rağmen ailesinin desteği ve aldığı fizik tedavilerle ilk adımını 3 yaşında atmayı başardı.

Uzun tedavi sürecinde parmaklarını, ellerini ve ayaklarını hareket ettirmeye başlayan Öztürk, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği'nin seramik, boyama ve nakış kursuna katıldı.

Burada yaptığı eserleri beğeni toplayan 29 yaşındaki Öztürk, hem hastalığıyla mücadelesi hem de neşe dolu hareketleriyle herkese moral oldu.

Her zorlu süreç, başarılarıyla sonlandı

Anne Öztürk, AA muhabirine, oğlunun kendisini hiçbir zaman engelli gibi görmediğini söyledi.

Evladının elini bir an olsun bırakmadığını belirten Öztürk, çok zor bir süreç geçirdiklerini ama başardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Hastaneye gittiklerinde oğlunun doktorlara derdini anlatabildiğini vurgulayan Öztürk, "Doktorlarımız da Hasan'ın gelişimini gördüğünde çok seviniyor. Yaptıklarıyla herkesin mucizesi haline geldi. Onun ilk adımı bizim en güzel günümüzdü. İlk adımlarını atması için çok çabaladık. Dengesini sağladığında dünyalar bizim oldu. Çevremdeki insanların oğluma karşı bir umudu yoktu. Biz önce insanların ön yargılarını, sonra engelleri aştık." diye konuştu.

"Derneğe gelen engelliler oğlumu örnek alıyor"

Öztürk, oğlunun el işi ürünlerinin çevresi tarafından çok beğenildiği, örnek alındığını belirterek, "Hasan'ın gelişimine Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği'nin çok faydası oldu. Hasan'ın öğretmenlerle, arkadaşlarıyla iletişimi çok güzel. Verilen görevleri yerine getirebiliyor. Seramik, nakış, boyama yapıyor. Derneğe gelen engelliler oğlumu örnek alıyor. Bu da hem onu hem de bizi mutlu ediyor. İnşallah onların hayatına dokunmuşuzdur ve azimlerini artırmışızdır. " ifadesini kullandı.

Rahatsızlığından dolayı konuştukları tam anlaşılamayan Hasan Öztürk ise gelişiminden dolayı ve insanlara faydalı olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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