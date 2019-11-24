SEREBRAL PALSİ HASTASI EBRAR YAŞAM MÜCADELESİNİ KİTAPLAŞTIRDI

24.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:52

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de 1,5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu Serebral Palsi hastalığına yakalanarak tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Ebrar Öcal, yaşama olan inancını hiçbir zaman bırakmadı ve hayat mücadelesini "Sevginin Gücü" isimli kitapta topladı. Öcal, kitabından elde edilecek gelirle ayağı kaldıran akülü tekerlekli sandalye almayı hedefliyor.

Sultançiftliği Mahallesi'nde oturan Ebrar Öcal (27), 1,5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Serebral Palsi hastalığına yakalandı. Yüzde 80 bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Öcal, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite okumaya karar verdi. Önce Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Öcal, şimdi ise Radyo Televizyon Programcılığı Bölümünde ikinci üniversitesini okuyor.En büyük hayali "yürümek" ve " haber spikeri" olmak olan Ebrar Öcal, kendi hayat hikayesini bir kitapta topladı. Yaşadığı zorlukları ve mutlulukları "Sevginin Gücü" isimli kitabında bir araya getiren Öcal, kitabının satışından elde edilecek gelirle ayağı kaldıran akülü tekerlekli sandalye almayı hedefliyor. İnsanların bakışları ve kendisine yöneltilen sorulardan rahatsızlık duyduğunu belirten Ebrar Öcal, "Kitabımda kendi hayatımı konu edindim. Yaşadığım zorlukları, yaşamış olduğum mutlulukları bütün her şeyi dile getirmeye çalıştım. Çünkü insanların bakışları ve soruları beni oldukça rahatsız ediyordu. ve böyle bir çalışma yapma gereği duydum. Kitabım için 10 senemi verdim. Ortaya çok güzel bir yapıt çıktı. Bu zamana kadar hiç yürümedim. İlk baskısı yaklaşık olarak bin 20 adet basıldı. Kitabım biraz satıldı ama istediğim miktara ulaşamadım. Kitabımın gelirleriyle ayağı kaldıran akülü tekerlekli sandalye almak istiyorum. Alacağım cihaz 40 bin lira civarında. Bunu da alın terimle almak istiyorum. Kimseden maddi para yardımı olarak değil de, kitaplarımın gelirleriyle yapmak istiyorum. O cihazı alabilirsem ev işlerini yerine getirebileceğim, yemek yapabileceğim, anneme babama bağımlı bir şekilde yaşamayacağım. İlk üniversitem 4 yıllık kamu yönetimiydi. İkinci üniversite olarak şu anda radyo televizyon programcılığı okuyorum. Gayet de başarılı bir öğrenciyim. En büyük hayalim haber spikerliği yapmak. İnşallah hedefimi de ulaşacağım" dedi.

Görüntü Dökümü: -----------------Ebrar Öcal'ın evde detay-Kitap ile detay-Ebrar Öcal ile röp.

Kaynak: DHA