Serdivan ve Adapazarı belediye meclis üyelerinden İsrail'in saldırılarına kınama

Serdivan ve Adapazarı belediyelerinin meclis üyeleri, İsrail'in Mecsid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Serdivan ve Adapazarı belediyelerinin meclis üyeleri, İsrail'in Mecsid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleşen mayıs ayı meclis toplantısında, tüm üyelerin imzasını taşıyan ortak bildiri okundu.

İsrail'in ramazanın son günlerinde başlattığı saldırılara hala devam ettiği, her fırsatta terör devleti olduğunu hatırlattığı vurgulanan bildiride, terör eylemlerinin şiddetini giderek artırdığı, Filistinlilere yönelik katliamları ve işgal politikalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Bildiride, "Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'ye yapılan saldırılarda ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve masum sivil halkın hedef alınması, insanlığa ve İslam'a yapılmış büyük bir harekettir." ifadelerine yer verildi.

Saldırılarda şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifaların dilendiği bildiride ayrıca, İsrail'in hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapılacağı, Filistin için her platformda mücadele etmeye devam edileceği belirtildi.

"Filistin halkının yanındayız"

Adapazarı Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısında söz alan siyasi parti temsilcileri de İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasına tepki gösterdi.

AK Partili Meclis Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaptığı konuşmada, mazlum Filistin halkına mübarek ramazan ayında vahşet uygulayan İsrail'i kınadıklarını belirtti.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devletlerin liderleriyle görüşerek vahşetin durması için gayret gösteriyor. Filistin halkının yanındayız ve bu vahşetin bir an önce son bulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İYİ Partili meclis üyesi Ahmet Bıçkıcı ve CHPli meclis üyesi Haluk Akbay da partileri adına yaptıkları konuşmalarda, İsrail'in mazlum halka saldırılarının bir an önce son bulması gerektiğini ifade ederek, daha güçlü ve caydırıcı hamlelerin beraberinde gelmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci