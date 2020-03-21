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Diyanet İşleri Başkanlığı, Miraç Kandili, Serdivan, Güncel

Serdivan'ın her noktası dezenfekte ediliyor

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her noktasını karış karış gezerek dezenfekte ediyor.

21.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:04
Serdivan'ın her noktası dezenfekte ediliyor

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her noktasını karış karış gezerek dezenfekte ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın korona virüsle mücadele kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararı öncesi tüm camileri dezenfekte eden ekipler, bu kapsamda ilçe genelindeki toplam 67 camii ve mescitte detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Hep birlikte hassasiyet göstereceğiz

Vatandaşların sağlığını korumak ve kollamak için büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Cuma Namazı'nın yanı sıra Mübarek Miraç Kandili'nde yaşanan olayların getirdiği zorunluluklar sebebi ile camilerde bir araya gelememek elbette ki hepimizi hüzünlendiriyor. Böyle günlerde camilerimizde buluşamadığımız için elbette hepimiz üzgünüz. Ancak kontrol altında tutamayacağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı haline getirir. Bu sebeple milletçe hepimiz devletimizin aldığı bu yerinde karara harfiyen uymakla yükümlüyüz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte en önemli hareket noktamız, istinadımız da Efendimizin çağları aşan ve bugün dahi tüm dünyanın tatbik ettiği bu düstur olmalı" diye konuştu.

Fedakar çalışanlarına da kolaylık versin

Dini vecibeleri yerine getirirken açıklanan kurallara ne kadar uyulursa virüsün yayılma hızının ve tehdidinin de o derece yavaşlayacağını dile getiren Alemdar, "İnşallah bu süreci hep birlikte, hassasiyet göstererek, en kısa sürede ve en az tesirle atlatacağız. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni de tebrik ediyorum. Rabbim milletimize, tüm insanlığa bu mübarek günün hürmetine sağlık, sıhhat ve afiyet, hastalarımıza acil şifalar versin. Onlar için canla başla çalışan başta sağlık personelimiz olmak üzere tüm kurumların fedakar çalışanlarına da kolaylık versin" diye konuştu.

Başkan Alemdar, koronavirüsle mücadele noktasında belediye olarak yapılması gereken tüm çalışmaları süratle hayata geçirdiklerini ve aynı hassasiyetle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek tüm ekip ve ekipmanla sahada olmaya, özveriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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