Serdivan'daki çalışmalara esnaf da destek oluyor
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Serdivan'daki çalışmalara esnaf da destek oluyor

07.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:13
Serdivan'daki çalışmalara esnaf da destek oluyor

Korona ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, semt pazarlarındaki tedbirlerde ve denetimlerde esnaf da destek oluyor.

Korona ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, semt pazarlarındaki tedbirlerde ve denetimlerde esnaf da destek oluyor.

Emniyet Müdürlüğü ile birlikte tüm pazarlarda yapılan kontrollerde; maske ve mesafenin yanı sıra ürün seçimi, etiket kullanımı, tezgahlar arası mesafelerin korunması ve alışveriş alanında aynı anda bulanabilecek kişi sayısı da denetleniyor. Pazarda tezgah açan esnaflar da bu süreçte denetim ekiplerine yardımcı oluyor. Belediye ekiplerinin yanı sıra alışverişe gelen vatandaşları maske kullanımı konusunda kendileri de uyaran pazarcılar, ürünlerin elle seçimine izin vermezken; alışverişlerin de mesafeli olarak yapılması konusunda müşterilerini ikaz ediyor.

Serdivan'daki tüm pazarlarda esnafla koordine içerisinde hareket ettiklerini belirten yetkililer, bu birlikteliğin sürecin yönetimine de olumlu yönde katkı sunduğunu dile getirdiler. Pandemi sürecinde pazar esnafı ile birlikte yeni bir uygulama da hayata geçirildi. Temizliğin daha da önem arz ettiği bu süreçte, tüm esnaflar tezgahlarından çıkan ürün atıklarını gün sonunda pazar alanında belirlenen atık toplama noktalarına bırakıyor. Bu sayede ürün artıklarının dağılmaya mahal vermeyecek şekilde depolandığını belirten yetkililer, pazar dağıldıktan ve tezgahlar toplandıktan sonra atıkların temizlik müdürlüğü ekipleri tarafından toplandığını sonrasında ise alanın baştan sona temizlenerek dezenfekte edildiğini dile getirdiler.

Temizliğin salgın sürecinde daha da önemli olduğunu vurgulayan yetkililer; uygulamanın sürekliliği ve etkinliği konusunda tüm pazarcılardan aynı hassasiyeti beklediklerini belirterek, bu sürecin en az hasarla atlatılması konusunda her kesimle iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edileceği ifade edildi. - SAKARYA

Serdivan'daki çalışmalara esnaf da destek oluyor
Serdivan'daki çalışmalara esnaf da destek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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