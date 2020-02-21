Serdivan'da toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştı

21.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:38

Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin, Elazığ'daki depremzedeler için hazırladığı yardım aracı Elazığ'a ulaştı.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği yardım kampanyasında toplanan 2 bin adet battaniye ve depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda çok miktarda kuru gıda ve hasta bezi bölgeye ulaştı.



Yardım aracında bulunan ihtiyaç malzemeleri, AFAD yetkilileri nezdinde Serdivan Belediye personeli ve AFAD yetkilileri tarafından depremzedelere dağıtıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA