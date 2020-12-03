Serdivan'da sosyete pazarları artık Cuma günü kurulacak
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Serdivan'da sosyete pazarları artık Cuma günü kurulacak

03.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:27
Serdivan'da sosyete pazarları artık Cuma günü kurulacak

Serdivan'da Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde ve Mobilyacılar Sitesi (ASEM) yanında Cumartesi günleri kurulan Sosyete pazarları, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebi ile Cuma günü hizmet verecek.

Serdivan'da Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde ve Mobilyacılar Sitesi (ASEM) yanında Cumartesi günleri kurulan Sosyete pazarları, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebi ile Cuma günü hizmet verecek.

Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Serdivan'da hafta sonu kapalı olacak iki pazarın, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 4 Aralık Cuma günü kurulmasına karar verildiği belirtildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınacak yeni karara kadar her iki pazarın da Cuma günü hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi. - SAKARYA

Serdivan'da sosyete pazarları artık Cuma günü kurulacak
Serdivan'da sosyete pazarları artık Cuma günü kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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