Serdivan'da Ramazan denetimi
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Serdivan'da Ramazan denetimi

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Serdivan'da Ramazan denetimi

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı öncesi ilçe genelindeki fırınları denetledi.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı öncesi ilçe genelindeki fırınları denetledi.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretim yerlerini ve satış yapılan alanları denetledi. Korona virüs tedbirlerinin yanı sıra işletmelerde ürün ambalajı ve gramaj denetimi de gerçekleştiren ekipler, salgın tedbirleri konusunda işletme sahiplerini ve çalışanlarını bilgilendirdi. - SAKARYA

Serdivan'da Ramazan denetimi
Serdivan'da Ramazan denetimi
Serdivan'da Ramazan denetimi
Serdivan'da Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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