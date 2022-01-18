Serdivan'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde özel öğretim öğrencilerinin açtığı resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin "İçimizdeki Renkler" isimli resim sergisi, Serdivan'daki alışveriş merkezinde ziyarete açıldı.

Açılışa, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, eğitim camiası, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaymakam Candan ve Savaşçı, öğrencilerle yakından ilgilendi, resim yaptı.

Okul Müdürü Metehan Serbest, yaptığı konuşmada, resim sergisinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Özel eğitim öğrencilerinin destek, sabır ve doğru yönlendirmeyle birçok alanda başarılı olabileceğini, ürün ortaya koyabileceğini anlatan Serbest, sergiyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sergi, yarına kadar gezilebilecek.