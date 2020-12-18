Serdivan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serdivan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

18.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:44
Serdivan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 BJ 379 plakalı otomobil ile 54 KZ 782 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan 1'i bebek 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Öykü Çelik Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serdivan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:44:40. #1.15#
title