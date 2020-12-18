Serdivan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
18.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:44
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 BJ 379 plakalı otomobil ile 54 KZ 782 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan 1'i bebek 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı