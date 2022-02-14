Serdivan'da ekipler KDV denetiminde

KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi ile birlikte Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indiriminin başlamasıyla birlikte KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bu kapsamda, Serdivan Belediyesi Zabıta ile Ruhsat ve Denetim ekipleri, ilçe genelindeki marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı, son kullanım tarihi ve temel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. - SAKARYA