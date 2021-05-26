Serdivan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
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Serdivan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Serdivan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aşağıdereköy Mahallesi'nde Bekir Aydın idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan ağır yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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Serdivan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Haberler
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