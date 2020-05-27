Serdivan'da camiler cuma namazı için temizlendi
Serdivan Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs'ta ibadete açılacak olan camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı.
Serdivan Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs'ta ibadete açılacak olan camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin cuma namazı kılınacak 43 caminin halı ve minberlerinde başlattığı çalışmaları sonlandırdığı belirtildi.
Açıklamada cuma namazı kılınacak camiler ise şu şekilde sıralandı:
"Hacı Bayram, Sukenarı, Abdülhamit, Akşamseddin, Albay Şükrü Arıcı, Ali Çakıroğlu, Medine, Emine Hanım, Aşağıdereköy Merkez, Tuzla, Yalı, Hacı Ahmet Albeni, Balkan, Mustafa Karaaslan, Buhara, Çubuklu Merkez, Dağyoncalı, Kırcalılar, Fatih, Hacı Faik, Hacı Muazzeztepe, Huzur Esen, Kadriye Binek, Karaboğaz, Karşıyaka, Kazımpaşa Merkez, Abdurrahim Reyhan, Kemalpaşa, Kızılcıklı, Kuruçeşme Merkez, Meşeli Aşağı, Meşeli Merkez, Sapak, Selahiye Merkez, Şehit Abdurrahim, Uzunköy Yeni, Üniversite Kampüs, Yazlık Hicret, Yazlık Merkez, Yazlık Şeker, Yeni Hicret Hüseyin Cıngır, Yıldız ve Yukarıdereköy Cami."
Kaynak: AA