Serdivan'da aşı kampanyasına yoğun ilgi

Serdivan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Serdivan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, aşılanma oranını yükseltmek için İlçe Sağlık Müdürlüğü ile aşı kampanyası düzenlediği belirtildi.

Protokol üyelerinin katıldığı kampanyanın ilk günü çok sayıda vatandaşın aşı olduğu aktarılan açıklamada, talepler doğrultusunda kampanyanın uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, aşı olmak için Serdivan Aile Çay Bahçesi'ndeki mobil aşı noktasına gelen vatandaşların kayıtlarının tamamlanmasının ardından sağlık personeli tarafından aşılarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, salgınla etkin mücadele kapsamında duyarlılığı artırmak için bu tür kampanyaların devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci