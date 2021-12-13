Serdivan Çocuk Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci katılım sağladı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde 6 haftalık Güz Dönemi programları tamamlandı.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 2 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu farklı içeriklerde eğitim veren Çocuk Akademisi'nde Güz dönemi derslerine 2 bin 500 öğrencinin katılım sağladığı belirtildi. Haftanın beş günü Geleneksel Sanatlardan, Plastik sanatlara; Masal Atölyelerinden Ritm Atölyelerine kadar yirminin üzerinde farklı seçeneklerde etkinlik düzenleyen Serdivan Çocuk Akademisi'nin ara tatil sonrası eğitimlerine devam edeceği belirtildi.

3-12 yaş aralığına göre planlanan atölye, ders ve etkinliklerinde, çocukların el becerileri ile anlam dünyalarının geliştirmelerinin hedeflendiği ifade edildi. Akademi'de yeni eğitim dönemi ile ilgili hazırlanacak programların ve içeriklerinin de önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi. - SAKARYA