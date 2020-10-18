Serdivan Bosna Sancak Derneği'nin el sanatı ve dil kursları

Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği ile Serdivan Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü çeşitli kurslara katılan kursiyerler, hem el sanatı öğreniyor hem de yabancı dillerini geliştirme imkanı buluyor.

Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği ile Serdivan Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü çeşitli kurslara katılan kursiyerler, hem el sanatı öğreniyor hem de yabancı dillerini geliştirme imkanı buluyor.

Dernek başkanı Rafet Yatçı, yaptığı açıklamada, 10 yılı aşkın süredir çeşitli el sanatları, yabancı dil ve çeşitli branşlarda kurs faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Eğitimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hijyen kurallarına uyularak yapıldığını aktaran Yatçı, "Derneğimizde şu anda 3 kursumuz var. Serdivan Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa İngilizce ve folklor grubumuz var. Ayrıca 9 yıldır takip ettiğimiz gençlerimize yönelik Boşnakça kursumuz var. Yılda ortalama 50'yi aşkın kursiyerimize uzman hocalarımız tarafından eğitim verilmektedir. Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerimize de eğitimlerinde yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatçı, herkesi dernek bünyesinde yürütülen kurslara katılmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu