Serdivan Belediyesine Ziyaretler

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Yüce, Serdivan Belediyesini ziyaret ederek, birimlerdeki çalışanlarla selamlaştı.

Alemdar, Yüce'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:



Siyasette mihenk noktası hizmettir. Başkan adayımız değerli büyüğümüz sayın Ekrem Yüce tecrübe, bilgi ve birikimleri ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve ÇAYKUR'daki başarılı hizmetlerine Sakarya'da yenilerini ekleyeceğine yürekten inanıyorum ve başarılarının devamını diliyorum."

Ekrem Yüce de AK Parti'nin kuruluşundaki ilk günkü heyecana sahip olduklarını belirterek, millete hizmet için çalışacaklarını söyledi.

DOKAP ve ÇAYKUR'da hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi veren Yüce, şöyle devam etti:

"Tarım, Sakarya ekonomisi için önemli bir yere sahip. DOKAP ve ÇAYKUR'da uygulanan eylem planını Sakarya'ya da entegre ederek hem şehrin hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Serdivan ilçemiz çok güzel ilçelerimizden bir tanesidir. Sosyal, kültürel ve imar açısından gelişimi ile birlikte Sakarya'mızda adeta cazibe merkezi haline gelmiştir. Zaten bizim de amacımız tüm ilçelerimizin konumlarına ve iç dinamiklerine göre bölgelerinin yıldızı olmalarıdır. Bu uğurda elimizden gelenin fazlasını yapacağız inşallah."

Kaynak: AA