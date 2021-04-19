Serdivan Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı
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Serdivan Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Serdivan Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri yerine getiren Serdivan Belediyesi, "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri yerine getiren Serdivan Belediyesi, "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Serdivan Belediyesi, istenilen tüm kriterleri ilçe genelinde hayata geçirdi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sürdürülebilir çevre ve kalkınma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, ilçenin daha güzel ve yaşanabilir olması için sıfır atık anlayışını geniş kitlelere yerleştirmek istediklerini söyledi.

Bunun için yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini bildiren Alemdar, ileriki günlerde detaylarını paylaşacakları yeni projeyle vatandaşların sıfır atık konusunda daha aktif role sahip olacağını, çevresel ve ekonomik anlamda kazanç sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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