Serdivan Belediyesi günde 40 bin maske üretiyor Serdivan Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında günlük 40 bin maske üretiliyor.

Serdivan Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında günlük 40 bin maske üretiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan üretim tesisinde tamamen hijyenik yöntemlerle üretilen maskeler, çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların koronavirüsten etkilenmemesi için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla topyekün mücadele içerisindeyiz. Bu süreçte vatandaşlarımıza destek olabilmek için günlük ortalama 40 bin adet maske üretiyoruz. Personelimizin sağlığı noktasında tüm önlemlerimizi de aldık. Bu sürece en güçlü desteği vermek için gayret edeceğiz."

Kaynak: AA