Serdivan Belediyesi ekipleri, çevre temizliğine hız kesmeden devam ediyor

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, pandemi süresince çevre temizliğine hız kesmeden devam ederken ilçede sokaklara gelişigüzel atılan maskeleri tek tek topluyor.

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, pandemi süresince çevre temizliğine hız kesmeden devam ederken ilçede sokaklara gelişigüzel atılan maskeleri tek tek topluyor.

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki tüm sokak ve caddelerde geri dönüşüm yerine çöp konteynerlerine veya sokaklara gelişigüzel atılan maskeleri tek tek topluyor. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlak surette uymanın pandemi süresince ne kadar önemli olduğunun birçok kanaldan dile getirilmeye devam edildiği ifade edilirken, özellikle kullanmış maske ve eldivenlerin çevreye veya evsel atıklar için kullanılan çöp konteynerlerine atılmasının toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Belediye olarak sosyal hayatın ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki marketlere ve tüm kamu kurumlarına maske ve eldiven geri dönüşüm kutularının konulduğu belirtilirken, vatandaşlardan tıbbi atık kategorisine giren maske ve eldivenleri çevreye ve çöp konteynerleri yerine bu noktalara atmaları istendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı