Serdivan Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor
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Serdivan Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor

09.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:31
Serdivan Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor

Serdivan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin, ilçe genelinde vatandaşların maddi ve manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Serdivan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin, ilçe genelinde vatandaşların maddi ve manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Serdivan Belediyesi zabıta ekipleri dilencilere adeta göz açtırmıyor. Özellikle ilçedeki resmi ve özel hastanelerin etrafını mesken tutarak hastaneden hastalarını çıkaramadıkları yalanıyla vatandaşlardan para talep eden dilencilere tek tek işlem yapıyor. İnsanların duygularını sömüren şahısların üzerlerinden çıkan döviz ve Türk liralarına da tutanakla el koyan ekipler, haklarında da kabahatler kanuna göre ayrıca işlem yapıyor. Konuyla ilgili zabıta müdürlüğünden, belediyenin ve tüm kurumların yardıma ihtiyacı olan vatandaşların her zaman yanında olduğu belirtilerek fırsatçılara asla müsaade edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. - SAKARYA

Serdivan Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor
Serdivan Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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