Serdivan Belediyesi 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı
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Yusuf Alemdar, Serdivan, Yaşam

Serdivan Belediyesi 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı

Serdivan Belediyesi ekipleri 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı.

11.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:58
Serdivan Belediyesi 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı

Serdivan Belediyesi ekipleri 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı.

Korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Serdivan Belediyesi hizmet etmeye devam ediyor. Ekipler 3 günde 8 bin 170 kişiye yardım dağıttı. Vatandaşların whatsapp iletişim hattından gönderdiği talep ve önerileri anında yerine getirdiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Vatandaşlarımızın kendilerini evde izole etmeleri ve bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için belediyemiz bünyesinde whastapp iletişim birimi kurduk. 3 günde bin 944 vatandaşımız sistem üzerinden bizlere taleplerini iletti. Bunun yanı sıra belediyemizin çağrı merkezine 6 bin 226 çağrı geldi. Vatandaşlarımızdan bize ulaşan tüm taleplere cevap veriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın bizlerden talebi ne ise, o ihtiyaçları en kısa sürede çözmek için gayret edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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